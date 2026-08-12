Sporting Cristal oficializa la llegada de Agustín Álvarez Wallace como nuevo refuerzo

El mediocampista uruguayo se suma al cuadro rimense tras conquistar el Torneo Apertura de su país con Racing.

Un nuevo refuerzo extranjero se suma a la Liga1 Te Apuesto 2026. Sporting Cristal anunció oficialmente la incorporación del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien llega en condición de préstamo hasta diciembre de 2026.

El club celeste le dio la bienvenida a través de sus redes sociales y le expresó su respaldo en este nuevo desafío. “¡Bienvenido al Rímac, Agustín! Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!”, indicaron.

Asimismo, el futbolista arribó este martes a Lima para ponerse a disposición del comando técnico de Roberto Mosquera.

NUEVO FICHAJE CELESTE

Sporting Cristal resaltó las características del jugador que llega procedente del Racing de Uruguay en donde ganó el Torneo Apertura. “¡Agustín Álvarez Wallace llegó para defender el mediocampo celeste! Él viene de ganar el Apertura uruguayo con Racing, y ha jugado en otros clubes de su país como Peñarol y Montevideo City Torque, además del Atlético Nacional de Colombia. Llega a préstamo hasta fines de 2026 con opción a compra”.

Por otro lado, a su arribo a Lima, el jugador indicó estar preparado para este nuevo desafío y la responsabilidad de llegar a un club grande como Cristal. “La presión es normal. Es fútbol. Obviamente que estar en un equipo grande demanda resultados, demanda ganar cosas. Pero creo que también con los jugadores que hay creo que podemos llegar a lograr grandes cosas a fin de año (...)”, sentenció.