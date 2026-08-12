Cristiano Ronaldo envía mensaje a Lionel Messi tras fallecimiento de su padre: “Mucha fuerza”

El último fin de semana se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas más importantes en la carrera futbolística del astro argentino. La noticia dejó un profundo vacío en el jugador, quien se tomó un momento para dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Tras la publicación del futbolista del Inter Miami, Cristiano Ronaldo se solidarizó con Messi y le envió un mensaje de apoyo en este difícil momento que atraviesa la ‘Pulga’. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

MENSAJE DE MESSI PARA SU PADRE

Aunque Lionel Messi ya no tenga físicamente a su padre, el astro argentino lo mantiene presente en sus recuerdos. A través de su cuenta de Instagram, le dedicó una carta de despedida en la que reconoció que aún le resulta difícil asimilar su fallecimiento y aseguró que siempre lo recordará.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. Se me hace difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto”, escribió el capitán de la Selección Argentina.

Cabe mencionar que diversos clubes alrededor del mundo realizaron un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. Entre ellos se encuentran el Inter Miami y el Barcelona, institución en la que Lionel Messi desarrolló gran parte de su carrera profesional, además de otros equipos internacionales.