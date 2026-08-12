Paolo Guerrero EXPLOTA y responde a sus detractores: “Ahora todos son entrenadores”

Delantero de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a sus críticos.

En medio de las críticas que ha recibido por sus actuaciones con Alianza Lima, Paolo Guerrero compartió un mensaje a través de sus redes sociales y respondió a quienes vienen cuestionando su rendimiento con la camiseta blanquiazul.

De acuerdo con lo expresado por el futbolista peruano, gran parte de sus detractores busca protagonismo y llamar la atención; sin embargo, aseguró que muchos de ellos no tienen los conocimientos suficientes para opinar sobre fútbol.

“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano”, comentó.

EL OBJETIVO DE LAS CRÍTICAS

Para Paolo Guerrero, los cuestionamientos en su contra tendrían un objetivo en común: generar un clima de tensión en el plantel íntimo y desestabilizar al equipo en su lucha por el título nacional. “De pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos. Arriba Alianza”, expresó.

Cabe mencionar que el ‘Depredador’ se encuentra enfocado en la Liga 1 2026 con la camiseta blanquiazul. Alianza Lima se medirá este sábado, a las 7:30 p. m., ante UTC en Matute, con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares del torneo.