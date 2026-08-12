Lima albergará el Grand Prix 2026 de Judo con la participación de más de 350 deportistas internacionales

El Polideportivo 3 de la Videna será la sede del Lima Grand Prix 2026 desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto, un certamen oficial de la Federación Internacional de Judo (IJF) que otorgará puntos para el ranking mundial con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Dicha competencia reunirá a más de 350 judocas procedentes de 60 países de los cinco continentes. Por su parte, la delegación peruana estará integrada en la rama femenina por Carla León Bocanegra (-48 kg), Bianca Gonzales (-48 kg), Brillith Gamarra Carbajal (-52 kg), Driulys Rivas Bocanegra (-52 kg), Marian Flores Arrese (-57 kg), Xsara Morales Falconi (-70 kg) y Camila Figueroa Aquino (-78 kg).

La representación masculina del Perú estará conformada por Arnold Prado (-60 kg), Gabriel Herrera (-66 kg), Franco Baltazar Miñán (-66 kg), Mateo Condor Cornejo (-66 kg), Alonso Wong Albujar (-73 kg), Jonas Guanipa (-73 kg), Javier Saavedra Bobadilla (-81 kg), Valentino Flores (-81 kg), Yuta Galarreta Villar (-90 kg), Daryl Yamamoto Serván (-100 kg) y Jefferson Sedano (+100 kg). Con este certamen, la Federación Deportiva Peruana de Judo (FPJ) busca reafirmar la capacidad organizativa del país en torneos de primer nivel y promover el desarrollo de la disciplina.

Actividades previas

Cabe resaltar, que en la antesala al inicio de la competencia internacional, las instalaciones de la Videna acogieron el 8 y 9 de agosto el Campeonato Nacional Juvenil de Judo junto al evento Mini Prix.

Asimismo, durante los días 5, 6 y 7 de agosto se impartió el Programa Sakura, una iniciativa enfocada en el empoderamiento y liderazgo de la mujer dentro de la gestión deportiva, desarrollada en conjunto por la IJF y la federación nacional.