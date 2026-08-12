Surfista peruana Daniella Rosas conquista el QS 4000 de Brasil

La surfista peruana Daniella Rosas, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), alcanzó un nuevo título internacional al coronarse campeona de la etapa QS 4000 del Circuito Banco do Brasil de Surfe – Natal, competencia de la World Surf League (WSL) que se desarrolló del 7 al 9 de agosto en Praia de Miami, en Natal, Brasil.

Rosas tuvo una destacada actuación a lo largo del torneo y cerró su participación con una gran victoria en la final, donde superó a la brasileña María Eduarda Cesar con un puntaje de 12.50 frente a 10.67. Este resultado le permitió conquistar el título de la fecha y sumar importantes puntos para las Qualifying Series regionales de la WSL Sudamérica.

Con este triunfo, la representante nacional se consolidó en el segundo lugar del ranking regional sudamericano de la WSL, ratificando su protagonismo en el circuito y su crecimiento competitivo frente a las principales surfistas de la región.

El logro de Daniella Rosas refleja también el trabajo de preparación y acompañamiento que reciben los deportistas de alto rendimiento a través del Programa Lima 2027 del IPD, iniciativa que brinda apoyo económico mediante subvenciones destinadas a fortalecer el entrenamiento, la participación en competencias y la preparación integral de los representantes nacionales.

Actualmente, el Programa Lima 2027 beneficia a más de 80 deportistas y paradeportistas y constituye una herramienta estratégica del IPD para fortalecer el alto rendimiento y generar mejores condiciones para que los representantes peruanos lleguen preparados a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.