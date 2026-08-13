Panamericanos Lima 2027: cifra de voluntarios supera las 33 mil inscripciones

La convocatoria para ser voluntario de los Juegos Panamericanos Lima 2027 permanecerá abierta hasta diciembre y ya supera las 33 mil postulaciones.

A poco menos de un año para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2027, más de 33 mil personas se han inscrito para el programa de voluntarios que empezó el pasado 6 de agosto.

La convocatoria que estará abierta hasta el mes de diciembre ha registrado un número exacto de 33.773 postulantes de donde espera seleccionar entre 11.000 a 12.000 voluntarios.

FUNCIONES DE LOS SELECCIONADOS

Asimismo, las personas seleccionadas cumplirán distintas funciones, entre ellas brindar apoyo y orientación a los atletas, delegaciones, autoridades, medios de comunicación, espectadores y visitantes durante el desarrollo de los Juegos.

Los voluntarios participarán en las actividades de los Juegos Panamericanos, programados del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. Además, deberán colaborar en el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos, que se realizará del 20 al 29 de agosto del mismo año.

PROCESO Y SELECCIÓN

Por otro lado, el proceso de evaluación y formación se desarrollará entre enero y mayo de 2027, mientras que la asignación de roles estará prevista para junio.