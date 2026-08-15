Ferran Torres deja el Barcelona y ficha con el PSG por cinco temporadas

El delantero español Ferran Torres se comprometió oficialmente este sábado con el Paris Saint Germain (PSG) por cinco temporadas tras concretarse su traspaso desde el FC Barcelona por una cifra estimada en 50 millones de euros (57,8 millones de dólares), según informaron medios de prensa españoles y franceses.

El atacante de 26 años, quien viene de consagrarse como la figura de la final del Mundial 2026 al anotar el gol del título para España frente a Argentina el pasado 19 de julio en Nueva Jersey, se reencontrará en el conjunto parisino con el técnico Luis Enrique.

Durante una rueda de prensa este sábado, el entrenador asturiano destacó la versatilidad del jugador para desempeñarse en cualquier posición de la ofensiva, donde asumirá el dorsal número 9 en reemplazo del portugués Gonçalo Ramos, transferido al AC Milan por 75 millones de euros. Su debut con la camiseta parisina podría concretarse este domingo ante el Lens en la disputa del Trofeo de Campeones, pocos días después de que el club conquistara la Supercopa de Europa.

Salida del Barcelona y registros de goles

El traspaso pone fin a la etapa de Torres en el FC Barcelona, club con el que mantenía vínculo contractual hasta junio de 2027 y donde registró 40 goles en 94 partidos disputados a lo largo de las últimas dos campañas en todas las competiciones. Durante una reciente gira promocional en Estados Unidos, el propio futbolista había evitado confirmar su permanencia en la entidad catalana al señalar en entrevistas que, si bien tenía contrato vigente, en el fútbol "nunca se sabe" y su prioridad era tomar la decisión correcta para buscar su felicidad.

El delantero valenciano deja las filas del conjunto azulgrana tras haberse consolidado como el máximo anotador del equipo en la última edición de la Liga con 16 conquistas. Su salida se produce luego de haber ganado la titularidad en la escuadra barcelonista sobre el atacante polaco Robert Lewandowski, quien anteriormente dejó el club con destino a la MLS de Estados Unidos.