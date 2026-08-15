¡Triunfo contundente! Melgar venció 3-0 a Los Chankas por el Torneo Clausura

Los rojinegros resolvieron el partido en Andahuaylas y sumaron tres puntos que los colocan como líderes del Clausura.

Melgar consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre Los Chankas por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro disputado en Andahuaylas. El conjunto arequipeño fue efectivo y logró sacar una amplia ventaja antes del descanso.

Con este resultado el equipo arequipeño se encuentran líderes del campeonato con diez unidades, cuando en la siguiente fecha le tocará recibir a Alianza Lima quien actualmente ocupa el cuarto lugar con ocho puntos

MELGAR TOMO VENTAJA EN EL PRIMER TIEMPO

El marcador se abrió a los 27 minutos, luego de que Jorge Luis Pretel anotara en propia puerta y pusiera en ventaja al cuadro rojinegro. Melgar aprovechó el tanto para mantener la presión y buscar ampliar la diferencia.

Asimismo, Bernardo Cuesta apareció para marcar el segundo gol al minuto 36 y establecer el 2-0. El delantero volvió a ser clave para el equipo arequipeño, que se fue al descanso con una cómoda ventaja.

BORDACAHAR SENTENCIÓ EL PARTIDO

En la segunda mitad, Cristian Bordacahar aumentó la diferencia a los 59 minutos y marcó el 3-0 definitivo para Melgar para asegurar tres puntos fundamentales en la lucha por el Torneo Clausura.