¡Triunfo blanquiazul! Alianza Lima venció 1-0 a UTC y recuperó el liderato

El cuadro blanquiazul mantiene su invicto en el Clausura y se prepara para enfrentar a Melgar en la próxima jornada.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva "Matute" y, con este resultado, recuperó el liderato del campeonato.

La victoria permite al cuadro blanquiazul mantener su invicto en el Clausura y prolongar su buen momento. Ahora, Alianza Lima buscará continuar por este camino en la próxima jornada, cuando enfrente a Melgar, otro de los equipos que pelea por la cima del torneo.

GOL DE GAIBOR LES DIO LA VICTORIA

En los descuentos del primer tiempo, Fernando Gaibor marcó el único gol del partido tras ejecutar rápidamente un tiro libre y aprovechar que el arquero rival se encontraba fuera de su área para sorprenderlo y poner el 1-0 a favor de Alianza Lima.

Por otro lado, a los 56 minutos del segundo tiempo, UTC se quedó con diez jugadores luego de la expulsión de Adolfo Muñoz, quien recibió la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Renzo Garcés.