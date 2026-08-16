¡Duro mensaje! Guede revela que habló directamente con Kevin Quevedo sobre su futuro

El delantero podría dejar Alianza Lima ante una eventual oferta del extranjero, pese a tener contrato vigente hasta finales de 2027.

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, confirmó que Kevin Quevedo quedó fuera de sus planes para el Torneo Clausura 2026. El atacante de 29 años no ha disputado ninguno de los cinco partidos del campeonato y el técnico argentino aseguró que ya conversó personalmente con el futbolista.

Esta situación salió a relucir tras la victoria del cuadro blanquiazul sobre UTC, el último sábado en el Estadio Alejandro Villanueva. En ese contexto, el técnico argentino fue tajante con su respuesta y dejó entrever que el jugador nacional deberá buscar otras opciones de cara a la segunda parte del año.

GUEDE CONFIRMA DECISIÓN SOBRE QUEVEDO

Asimismo, el entrenador argentino aseguró haber hablado con él sobre esta situación. “Se lo dije a él en la cara. Y, como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí”, “No cuento con él” señaló el técnico durante la conferencia de prensa en Matute

El entrenador blanquiazul evitó revelar detalles de la conversación que sostuvo con Quevedo, quien durante la temporada pasada fue uno de los jugadores más destacados del equipo.

QUEVEDO PODRÍA DEJAR ALIANZA LIMA

Según información de RPP, si el atacante recibe una oferta del extranjero, la institución blanquiazul evaluaría la posibilidad de concretar su salida con quien aun tiene contrato hasta finales de 2027.

Por otro lado, el delantero no disputa un partido desde el 9 de mayo de 2026, cuando ingresó a los 75 minutos en el encuentro frente a Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura.