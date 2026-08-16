Noche complicada para Messi: erró desde los doce pasos y recibió tarjeta amarilla

El argentino protagonizó un tenso momento con el árbitro Drew Fischer luego de reclamar una falta que no fue sancionada.

El Inter Miami sufrió una dura derrota por 4-1 ante Nashville SC por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS 2026, donde tuvo como protagonista a Lionel Messi.

El conjunto de Florida volvió a mostrar dificultades y sumó otro resultado negativo tras su reciente eliminación de la Leagues Cup y que con ese resultado los relega a la segunda ubicación de la tabla con 38 unidades.

MESSI FALLÓ UN PENAL

El delantero argentino tuvo una noche complicada y desperdició un penal durante el primer tiempo, oportunidad que no pudo aprovechar para acercar al Inter Miami en el marcador.

En la segunda mitad, Messi también protagonizó un momento de tensión con el árbitro Drew Fischer. A los 59 minutos, el argentino cayó dentro del campo tras una jugada en la que reclamó una falta, pero el juez decidió continuar con el partido.

AMONESTACIÓN PARA MESSI

Por otro lado, molesto por la decisión, Messi le reclamó al árbitro y posteriormente le dedicó un aplauso irónico, acción por la que recibió una tarjeta amarilla. Tras el encuentro, el atacante volvió a cuestionar la decisión del colegiado.