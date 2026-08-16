¡Se acerca el adiós! Cristiano Ronaldo asegura que este podría ser su último año

El delantero portugués se prepara para volver al Al Nassr mientras evalúa cuándo poner punto final a su carrera.

El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, reconoció que su retiro del fútbol profesional podría estar cada vez más cerca, noticia que alarmó a miles de sus seguidores en el mundo quienes aun esperan verlo al más alto nivel.

En una entrevista con la revista Vogue, el delantero señaló que este sería “probablemente” su último año como jugador y que espera dejar un legado importante antes de poner fin a su carrera.

CR7 PIENSA EN EL RETIRO

Ronaldo, quien acumula más de dos décadas en el fútbol de élite y cerca de 950 goles entre clubes y selección, afirmó que la despedida podría producirse dentro de uno o dos años. “Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, manifestó el portugués.

El delantero también contó que entre sus actividades favoritas para cuando deje las canchas están viajar y jugar pádel. Sin embargo, reconoció que el fútbol podría dejar un gran vacío y que será necesario encontrar diferentes actividades para ocupar ese tiempo.

RONALDO CONTINÚA EN EL AL NASSR

El portugués también atraviesa una nueva etapa en su vida personal. Recientemente contrajo matrimonio con la modelo e influencer española Georgina Rodríguez durante una ceremonia íntima celebrada en Cascais, cerca de Lisboa.

Tras su participación en la Copa del Mundo, el delantero se prepara para reincorporarse al Al Nassr, club saudí al que llegó a inicios de 2023, de cara a una nueva temporada de la Saudi Pro League.