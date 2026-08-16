Sporting Cristal goleó 4-1 a Sport Huancayo y mantiene la pelea por el Clausura

Los celestes mantienen la pelea por el Clausura y ahora se preparan para visitar a Alianza Atlético en la próxima fecha.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre Sport Huancayo este domingo en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que los mantiene con vida por la lucha del torneo.

El conjunto celeste mostró superioridad desde los primeros minutos y rápidamente encontró la ventaja. Michael Hoyos apareció a los 11 minutos para marcar el primer tanto y poner en ventaja a los dirigidos por su comando técnico.

A los 25 minutos, Hernán Barcos amplió la diferencia con un nuevo golpe de cabeza. En el segundo tiempo, Huancayo descontó mediante Juan Giménez, pero Cristal reaccionó y terminó sentenciando el encuentro con dos goles más.

CRISTAL APROVECHÓ SU JUEGO AÉREO

Una de las principales características del triunfo celeste fue su efectividad en el juego aéreo. Los cuatro tantos de Sporting Cristal llegaron mediante cabezazos, demostrando la superioridad del equipo en las acciones por arriba.

Michael Hoyos volvió a marcar a los 73 minutos para poner el 3-1, mientras que Rafael Lutiger, a los 80', apareció para cerrar la goleada y asegurar los tres puntos para el cuadro rimense.

SE ACERCA A ALIANZA LIMA

Con este resultado, Sporting Cristal alcanzó los 10 puntos en el Torneo Clausura y quedó a solo una unidad del líder Alianza Lima, asimismo, en la próxima jornada, los celestes deberán visitar a Alianza Atlético de Sullana.