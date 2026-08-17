Lapadula preocupa: delantero analiza usar nuevamente una máscara protectora

El delantero suma tres goles en cinco encuentros y se mantiene como una de las principales figuras del equipo.

Tras su llegada a Universitario de Deportes, Gianluca Lapadula atraviesa un buen momento, reflejado en los últimos resultados del cuadro crema en el Torneo Clausura.

El delantero suma tres goles en cinco partidos disputados y su última anotación llegó de penal ante FC Cajamarca, tanto que permitió sentenciar la victoria del equipo dirigido por Héctor Cúper y colocarlo a solo un punto del liderato.

Sin embargo, Lapadula también ha sufrido duras faltas por parte de sus rivales. Tras recibir un fuerte golpe en el rostro, el atacante no descartó volver a utilizar una máscara protectora, tal como lo hizo anteriormente durante su etapa con la selección peruana.

VOLVERÍA A USAR LA MÁSCARA

Al terminó del partido el delantero no pudo ocultar su alegría por haber conseguido la victoria, donde recato el aporte del equipo y el apoyo de la hinchada. "Antes que todo, estoy muy contento por el triunfo. Para el equipo, la hinchada y todos. Claro que también por el gol", indicó.

Por otro lado, Lapadula hizo énfasis en los constantes golpes que viene recibiendo en el rostro, situación que podría llevarlo nuevamente a utilizar una máscara protectora. "Puede ser que me ponga de nuevo la máscara. Siempre está conmigo. Era importante seguir por ese camino. Lo hicimos y triunfamos. Hay delanteros muy buenos acá", manifestó.