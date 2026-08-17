Piero Quispe apunta alto: quiere ganar el Clausura y disputar la final ante Alianza Lima

El volante destacó la confianza de sus compañeros y espera que la ‘U’ conquiste el Torneo Clausura para disputar la definición por el título con el clásico rival.

El mediocampista Piero Quispe volvió a tener minutos con Universitario de Deportes en la victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca por la Liga1 Te Apuesto. El futbolista ingresó en el segundo tiempo y mostró su intención de recuperar progresivamente su mejor nivel, luego de su paso por el fútbol internacional.

Tras el encuentro, Quispe aseguró que su principal objetivo es ponerse a punto físicamente y seguir trabajando para alcanzar su mejor versión. Además, resaltó el respaldo que recibe dentro del plantel crema y explicó que el técnico le pidió tener la pelota, asociarse con sus compañeros y jugar hacia adelante.

El volante también dejó clara su ambición para la segunda parte de la temporada. Quispe confía en que Universitario pueda quedarse con el Torneo Clausura y alcanzar una nueva final por el campeonato, instancia en la que podría enfrentarse nuevamente a Alianza Lima. El jugador destacó, además, la relación que mantiene con Gianluca Lapadula, a quien calificó como una gran persona y compañero.

SE METE EN LA PELEA

Universitario suma actualmente 10 puntos en el Clausura 2026 y se encuentra a solo una unidad del líder Alianza Lima. En la sexta jornada, los dirigidos por el cuadro crema recibirán a Los Chankas este domingo 23 de agosto, desde las 6:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon, en un encuentro que será clave para mantenerse en la pelea por el primer lugar.