Diego Elías se consagra tetracampeón panamericano de squash en Paraguay

El deportista peruano Diego Elías volvió a hacer historia para el país al consagrarse tetracampeón del XXVII Campeonato Panamericano Senior de Squash 2026, que se desarrolla en Asunción, Paraguay. El integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) conquistó la medalla de oro en individuales y reafirmó su condición de referente internacional de esta disciplina.

El actual número 3 del ranking mundial de la PSA y primer sembrado del torneo superó en la final al mexicano Leonel Cárdenas por 3-1, con parciales de 9-11, 11-8, 11-8 y 11-1. Tras ceder el primer juego, Elías mostró jerarquía para remontar el marcador y cerrar con contundencia el partido que le permitió alcanzar su cuarto título continental.

La jornada también dejó otra alegría para el Perú. Alonso Escudero y Rafael Gálvez, integrantes del Programa Lima 2027 del IPD, aseguraron una medalla en la modalidad de dobles masculino tras alcanzar las semifinales. La dupla nacional derrotó por 2-0 a los locales Francesco Marcantonio y Damián Casarino, con parciales de 11-6 y 11-5.

Con el podio ya asegurado, Escudero y Gálvez continuarán su participación en el certamen en busca de acceder a la gran final. El Campeonato Panamericano, que se disputa hasta el 22 de agosto, constituye además una competencia clave, pues otorga clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.