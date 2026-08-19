¡A 3 soles! Botafogo remata entradas para partido ante Cienciano por Copa Sudamericana

El club brasileño lanzó una promoción especial para llenar el estadio Nilton Santos antes del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras la goleada 6-1 sufrida en Cusco.

Botafogo se prepara para afrontar este jueves un encuentro clave frente a Cienciano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se jugará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, escenario donde el conjunto brasileño intentará revertir la amplia desventaja obtenida en el primer partido.

Con el objetivo de contar con un importante respaldo desde las tribunas, el cuadro carioca decidió reducir considerablemente el precio de sus localidades. Las entradas fueron habilitadas desde 5 reales, cifra que representa menos de S/4, en una promoción dirigida a sus hinchas para el trascendental compromiso internacional.

La medida llega luego del duro golpe sufrido por Botafogo en el Cusco, donde Cienciano se impuso por un contundente 6-1. El resultado dejó al conjunto peruano con una ventaja considerable de cara a la revancha, mientras que el elenco brasileño está obligado a protagonizar una remontada para mantener sus aspiraciones de continuar en el certamen.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El choque entre Botafogo y Cienciano podrá ser seguido en vivo a través de DSports, DGO y Paramount+. El equipo cusqueño buscará hacer valer la diferencia conseguida como local y asegurar su presencia en los cuartos de final, mientras que Botafogo apelará a su condición de local y al apoyo de sus aficionados para intentar cambiar la historia de la serie.