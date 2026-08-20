Horacio Melgarejo regresa a la Liga 1: TAS habilita al entrenador argentino para dirigir a Cienciano

El estratega del combinado cusqueño reaparecerá en el compromiso del equipo ante Sport Boys.

Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionara por un año a Horacio Melgarejo, impidiéndole dirigir a Cienciano en la Liga 1 2026 debido a sus fuertes comentarios sobre la Copa de la Liga, el entrenador argentino recibió una noticia favorable.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó la decisión de la entidad del fútbol peruano e informó que el estratega argentino queda habilitado para estar nuevamente en el banquillo del conjunto cusqueño mientras continúa su proceso.

COMENTARIOS DE MELGAREJO

Tras la derrota de Cienciano ante ADT, en condición de local, por la Copa de la Liga, Horacio Melgarejo criticó duramente el certamen organizado por la FPF y aseguró que los clubes peruanos no obtienen ningún tipo de beneficio con el torneo. “Feliz porque salimos de esta copa de mie... Es una competencia espantosa”, manifestó.

Las críticas de Melgarejo no solo estuvieron dirigidas hacia la competición, sino también contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. “Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo”, expresó.

Cabe mencionar que el entrenador argentino tendría todo listo para reaparecer este domingo 23 de agosto, cuando Cienciano enfrente a Sport Boys por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Miguel Grau del Callao.