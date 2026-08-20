Valeria Sándiga posiciona al Perú en el Top 10 mundial de ciclismo de pista en Bélgica

La ciclista peruana Valeria Sándiga Luján, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), continúa haciendo historia en el Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista UCI 2026, que se disputa en Heusden-Zolder, Bélgica. A sus 17 años, la nacional ya consiguió un Top 10 mundial en Scratch y volvió a destacar en la prueba de Eliminación.

Sándiga alcanzó el 10.º lugar mundial en Scratch, resultado que confirma su crecimiento entre las mejores juveniles del planeta. Un logro que se suma a su extraordinaria temporada, marcada por las cuatro medallas conquistadas en el Panamericano Junior de México: tres de plata, en Scratch, Ómnium y Eliminación, y una de bronce en la prueba por puntos.

En la prueba de Eliminación, la representante peruana avanzó a la gran final tras ubicarse quinta en su serie clasificatoria, entre 14 competidoras, y posteriormente cerró su participación en el 9.º puesto de la clasificación mundial. De esta manera, Sándiga vuelve a colocar al Perú entre los protagonistas de una cita mundialista juvenil y ratifica el enorme potencial del ciclismo nacional.

En el ciclismo de pista, el Scratch es una carrera de velocidad y resistencia en la que todos los ciclistas toman la salida al mismo tiempo y gana el primero que cruza la línea de meta al completarse una distancia determinada.

El presente internacional de Valeria no es casualidad. En mayo, la integrante del PAD del IPD alcanzó el 9.º puesto del ranking mundial juvenil UCI, con 1.710 puntos, convirtiéndose en la mejor ciclista de Sudamérica y Panamérica en pruebas de pista. Además, en la Copa Federación C2 disputada en la Videna ganó el oro en Eliminación y la plata en Scratch.

El gran momento de Sándiga refleja el respaldo al talento joven a través del PAD del IPD. Bajo la conducción de su presidente, Óscar Fernández Cáceres, el IPD reafirma su compromiso con los deportistas que representan al país en las principales competencias internacionales y que proyectan al Perú hacia nuevos desafíos.

BENEFICIOS DEL PAD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), brinda subvenciones económicas y respaldo técnico a los atletas de alto rendimiento para fortalecer su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales, como parte de la estrategia de desarrollo del deporte peruano.

Durante el 2026, el programa beneficia a más de 270 deportistas y reafirma el compromiso del IPD de generar las mejores condiciones para que los seleccionados nacionales lleguen en óptimo nivel competitivo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.