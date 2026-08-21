Cienciano sigue en la Copa Sudamericana: eliminó a Botafogo y avanzó a los cuartos de final

Luego de golear 6-1 a Botafogo en el partido de ida de la Copa Sudamericana, disputado en Cusco, Cienciano afrontó el compromiso de vuelta en tierras brasileñas. Aunque perdió 1-0, el ‘Papá’ hizo valer la amplia ventaja conseguida en casa, eliminó al ‘Fogão’ y avanzó a los cuartos de final del certamen.

MOMENTOS DESTACADOS DEL PARTIDO

El conjunto carioca salió en busca de la hazaña de anotar cinco goles para igualar la serie. La tarea era complicada; sin embargo, el equipo dirigido por Rodrigo Bellão abrió el marcador a los 8 minutos por intermedio de Danilo Pereira da Silva.

Con el apoyo de su hinchada y jugando como local, Botafogo estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 23 minutos. Sin embargo, el defensor de Cienciano Kevin Becerra salvó el balón sobre la línea del arco defendido por Ítalo Espinoza.

El ‘Fogão’ mantuvo la presión y, a los 36 minutos, volvió a enviar el balón al fondo de la red. No obstante, el tanto fue anulado por una mano de Danilo. Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó la infracción y dejó sin efecto el gol.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DEL ‘PAPÁ’?

Tras eliminar al conjunto brasileño, Cienciano clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia se medirá ante Montevideo City Torque de Uruguay. El primer enfrentamiento se disputará el miércoles 9 de septiembre en Cusco.