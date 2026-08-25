Christian Cueva bromea sobre la racha goleadora de Lapadula en la 'U': “Todos son de rebote o penal”

El futbolista de Sport Boys destacó el buen momento del delantero de Universitario, aunque fiel a su estilo lanzó una divertida broma sobre sus anotaciones.

Los hinchas de Universitario de Deportes celebran el gran presente goleador de Gianluca Lapadula desde su llegada al club. Su desempeño también fue elogiado por Christian Cueva, jugador de Sport Boys y excompañero del delantero en la Selección Peruana.

En declaraciones a los medios de comunicación, ‘Aladino’ resaltó la racha goleadora que atraviesa el atacante nacional con el actual tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, fiel a su estilo, decidió bromear sobre la manera en que Lapadula ha convertido sus anotaciones.

“Le deseo lo mejor en Universitario. Veo que está haciendo muchos goles; creo que ya lleva cinco, si no me equivoco. Obviamente, todos de rebote o de penal. ‘Lapa’ tiene eso, ¿no? Él sabe que, cuando jugaba conmigo, se la ponía solamente para que definiera”, comentó.

CHRISTIAN CUEVA SE ILUSIONA CON UN POSIBLE LLAMADO DE MANO MENEZES

A pocas semanas de que la Selección Peruana dispute una serie de partidos amistosos, Christian Cueva manifestó su ilusión de ser convocado por el entrenador Mano Menezes. “El tema de la selección ilusiona a cualquier jugador. Uno siempre ve esa posibilidad latente”.