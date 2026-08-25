¡Quiere regresar! Kevin Quevedo busca revertir su situación en Alianza Lima

El atacante habría reconocido sus errores y ofrecido disculpas al comando técnico con la intención de revertir su situación en el cuadro blanquiazul.

La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima podría cambiar tras quedar fuera de los planes del técnico Pablo Guede, el atacante habría tomado una decisión para intentar recuperar la confianza del comando técnico y volver a ser considerado en el primer equipo.

El delantero no disputa un partido oficial desde mayo, cuando enfrentó a Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Desde entonces, dejó de aparecer en las convocatorias del cuadro blanquiazul, en medio de cuestionamientos relacionados con presuntos episodios de indisciplina y el incumplimiento de un plan de trabajo individual.

KEVIN QUEVEDO PIDE DISCULPAS

Según informó el periodista Kevin Pacheco, Quevedo decidió acercarse al grupo de trabajo encabezado por Pablo Guede para reconocer sus errores y ofrecer disculpas formalmente. El objetivo del futbolista sería recuperar progresivamente la confianza del entrenador.

Este gesto representaría un primer paso para intentar revertir su situación dentro del plantel. Sin embargo, las disculpas no significan que el atacante vaya a regresar inmediatamente a las convocatorias.

CONDICIONES PARA VOLVER A JUGAR

El comando técnico habría establecido determinadas condiciones antes de considerar nuevamente al jugador. Entre ellas estaría demostrar compromiso y disciplina tanto durante los entrenamientos como fuera de ellos, mantener una actitud acorde con las exigencias del plantel, además de las evaluaciones físicas del área médica de Alianza Lima.