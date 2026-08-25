Christian Cueva sueña con la Selección: “A cualquier jugador lo ilusiona”

El mediocampista volvió a destacar con Sport Boys tras la goleada por 5-1 ante Cienciano y dejó abierta la posibilidad de regresar a la Blanquirroja.

Christian Cueva volvió a dejar buenas sensaciones con la camiseta de Sport Boys luego de ser titular en la contundente victoria por 5-1 sobre Cienciano, por el Torneo Clausura 2026. El volante de 34 años tuvo una participación destacada en el triunfo conseguido en el estadio Miguel Grau del Callao, resultado que permitió al conjunto rosado celebrar una de sus actuaciones más contundentes del campeonato.

Tras el encuentro, Cueva habló nuevamente sobre su deseo de volver a la Selección Peruana. El futbolista reconoció que representar al país continúa siendo una ilusión y aseguró que mantiene esa posibilidad presente, aunque dejó claro que actualmente está enfocado en rendir al máximo con Sport Boys y cumplir los objetivos trazados por el equipo.

“Lo de la selección a cualquier jugador lo ilusiona, siempre está latente”, manifestó el mediocampista en declaraciones a Fútbol Satélite. Cueva también destacó el momento que atraviesa con el cuadro chalaco y pidió tomar el proceso con tranquilidad, priorizando la unión del plantel y la continuidad de sus buenas actuaciones dentro del campo.

SU ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL

El último partido oficial de Cueva con la Selección Peruana fue el 30 de junio de 2024 frente a Argentina. Desde entonces, el jugador no volvió a ser convocado, pero ahora busca recuperar su mejor nivel en el campeonato local. Sus recientes actuaciones con Sport Boys podrían convertirse en una oportunidad para volver a llamar la atención del comando técnico encabezado por Mano Menezes.