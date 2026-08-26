Felipe Chávez deja el Bayern Múnich y jugará cedido en el FC Magdeburg de Alemania

El futuro de Felipe Chávez quedó definido. El FC Magdeburg, club de la segunda división de Alemania, confirmó este miércoles 26 de agosto el fichaje del mediocampista peruano de 19 años, quien llegará cedido por el Bayern Múnich para disputar la temporada 2026/27. La institución alemana también tendrá una opción de compra por el joven futbolista, considerado uno de los talentos peruanos con mayor proyección en Europa.

La operación se produce después de que Chávez participara en la pretemporada del primer equipo dirigido por Vincent Kompany e incluso destacara con goles durante los amistosos. Antes de concretar su salida, el Bayern extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2028, una decisión que refleja la confianza del gigante alemán en su evolución. El objetivo de la cesión será que el volante tenga continuidad y acumule minutos en el fútbol profesional.

Felipe Chávez buscará consolidarse en la 2. Bundesliga

Esta será la segunda cesión consecutiva del futbolista peruano. Durante la segunda mitad de la temporada pasada defendió al 1. FC Köln, con el que disputó siete encuentros en la Bundesliga antes de regresar a Múnich. Chávez había debutado oficialmente con el Bayern en enero de 2026 y posteriormente continuó sumando experiencia en la máxima categoría alemana.

Su llegada al Magdeburg también pone fin a las versiones que lo vinculaban con otros equipos europeos. En las últimas horas habían surgido informaciones sobre una posible salida a Portugal, pero finalmente el Bayern y el jugador eligieron el proyecto deportivo del conjunto alemán, donde tendrá mayores posibilidades de convertirse en protagonista. El propio Magdeburg destacó su técnica, creatividad y capacidad para generar peligro tanto con asistencias como con remates.

FC Magdeburg, un histórico del fútbol alemán

El nuevo equipo de Felipe Chávez compite actualmente en la 2. Bundesliga, pero cuenta con una historia importante dentro del fútbol alemán. El FC Magdeburg conquistó tres campeonatos de la antigua Alemania Oriental y siete Copas FDGB, aunque su mayor hazaña llegó en 1974, cuando derrotó 2-0 al AC Milan y ganó la Recopa de Europa. Hasta hoy sigue siendo el único club de la desaparecida República Democrática Alemana que consiguió levantar un torneo europeo.