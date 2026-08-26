Se desarrolla en la Videna la WT President´s Cup América Perú 2026: uno de los principales torneos de Taekwondo del continente

Por segundo año consecutivo, el Perú recibe la WT President's Cup América Perú 2026, competencia internacional que reúne a cerca de 1,700 deportistas de 38 delegaciones de América y otras regiones del mundo en las modalidades de Poomsae y Kyorugui.

La ceremonia inaugural se realizó en el Polideportivo 1 de la Videna del Instituto Peruano del Deporte (IPD), escenario que acoge a destacados exponentes de esta disciplina y que ofrece a los representantes nacionales la posibilidad de competir frente a referentes internacionales.

El torneo también representa una valiosa oportunidad de preparación para los deportistas peruanos que formarán parte de la delegación nacional en el Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae 2026, previsto del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, República de Corea.

La inauguración contó con la participación de Juan Manuel López Delgado, presidente de la Pan American Taekwondo Union (PATU), y David Arturo Flores Payé, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, quienes acompañan el desarrollo de este certamen internacional.

En ese marco, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte nacional, uno de los ejes fundamentales definidos por su presidente, Óscar Fernández Cáceres, quien ha presentado una agenda de gestión orientada al fortalecimiento del deporte nacional, así como a la preparación y organización eficiente de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Asimismo, la Videna continúa consolidándose como uno de los principales centros deportivos de la región, al albergar competencias que favorecen el intercambio técnico y el crecimiento del alto rendimiento.

La WT President's Cup América Perú 2026 fortalece la proyección internacional del país y contribuye a consolidar al Perú como escenario habitual de eventos deportivos de alcance continental, en el camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.