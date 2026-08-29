Peruano Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 250 de Winston-Salem

El tenista peruano Ignacio Buse, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se coronó campeón del ATP 250 de Winston-Salem luego de vencer al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2. Con este resultado, sumó su segundo título ATP y reafirmó su crecimiento en el circuito profesional.

El deportista nacional completó una destacada campaña durante el certamen. En su recorrido superó al australiano Adam Walton por 6-2, 5-7 y 6-3, al alemán Daniel Altmaier por 7-6(5) y 7-5 y al argentino Juan Manuel Cerúndolo 7-6(4), 4-6 y 6-2, consolidando una actuación de alto nivel frente a exigentes rivales.

En semifinales, Buse derrotó al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1, resultado que le permitió disputar su segunda final ATP de la temporada y convertirse en el primer peruano en alcanzar una definición de esta categoría sobre superficie dura desde Luis Horna en 2004.

En el encuentro decisivo, el peruano mostró solidez técnica y consistencia a lo largo del partido. Tras adjudicarse el primer set por 6-3, cerró la victoria con un contundente 6-2 para quedarse con el trofeo en Winston-Salem.

“Desde el IPD celebramos con orgullo este enorme logro, que vuelve a demostrar el alto nivel de nuestros deportistas en el mundo”, expresó Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Este logro representa un importante impulso en su trayectoria profesional y fortalece su proyección internacional. Asimismo, le permite afrontar con confianza su próximo desafío en el US Open, uno de los cuatro torneos de Grand Slam del calendario.

El Instituto Peruano del Deporte destaca este resultado como reflejo del esfuerzo, la dedicación y el proceso de preparación que vienen desarrollando los deportistas respaldados por sus programas de apoyo, con miras a seguir obteniendo resultados destacados en la alta competencia.