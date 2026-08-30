Garcilaso vence 1-0 a Alianza Lima y se mantiene líder del Clausura

El cuadro blanquiazul cayó en Matute y quedó con 12 puntos, a cuatro unidades del líder Deportivo Garcilaso y de Universitario de Deportes.

Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño se quedó con los tres puntos gracias a un gol de penal de Beto Da Silva y se mantiene como líder del campeonato.

El cuadro blanquiazul tuvo mayor posesión del balón desde los primeros minutos, pero no logró generar ocasiones claras frente al arco rival. A los 26 minutos, Francisco Arancibia fue derribado en el área por Mateo Antoni y, tras la revisión del VAR, el árbitro Sebastián Lozano sancionó penal. Beto Da Silva ejecutó el disparo y puso el 1-0 para la visita.

ZUBCZUCK FUE FIGURA Y SOSTUVO EL TRIUNFO

En el segundo tiempo, Pablo Guede realizó cambios en busca del empate e hizo ingresar a Federico Girotti y Cristian Neira por Paolo Guerrero y Alan Cantero. Girotti tuvo una clara oportunidad a los 55 minutos, pero Patrick Zubczuk volvió a aparecer para evitar la igualdad con una gran atajada.

El cuadro blanquiazul siguió buscando el empate, aunque careció de precisión en los últimos metros. Garcilaso incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Luis Advíncula salvó un remate sobre la línea. A los 79 minutos, Luis Ramos consiguió marcar para los locales, pero fue anulado por posición adelantada.

ALIANZA QUEDA A CUATRO PUNTOS DEL LÍDER

Por otro lado, Alianza Lima permanece con 12 puntos y se ubica a cuatro unidades de Deportivo Garcilaso y Universitario, complicando sus aspiraciones de acercarse al primer lugar del Torneo Clausura.