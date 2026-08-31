Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: “Ya no tengo más para dar”

Quizás muchos hinchas argentinos no estaban preparados para leer la última publicación de Lionel Messi. El actual futbolista del Inter Miami anunció su retiro de la Selección Argentina a través de sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido durante las más de dos décadas en las que defendió la camiseta de su país.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo durante los últimos años, en los que se ganó todo, sino también antes. Siempre peleé y lo di todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sintieran orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

Además, la ‘Pulga’ comentó que, pese a su deseo de continuar vistiendo la camiseta albiceleste, considera que existen jóvenes futbolistas que merecen recibir una oportunidad. “Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes detrás que merecen estar”, dijo.

SIEMPRE LO DEJÓ TODO POR SU PAÍS

En su publicación, Messi recordó que nunca bajó los brazos y que, junto con sus compañeros, luchó por alcanzar cada uno de los objetivos trazados. Uno de los logros más importantes de su carrera fue la conquista del Mundial de Qatar 2022. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”, señaló.

Finalmente, Lionel Messi reveló que escribió su mensaje de despedida dos días después de la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, aunque decidió postergar su publicación tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, una pérdida que todavía intenta asimilar.