Cristhian Pacheco hace historia en México 2026: peruano gana maratón

El atletismo peruano volvió a celebrar una victoria internacional. Cristhian Pacheco Mendoza se consagró campeón de la Maratón de la Ciudad de México 2026, disputada sobre 42.195 kilómetros, tras cruzar la meta en el Zócalo con un registro de 2:10:03. El corredor nacido en Huancayo se impuso a varios fondistas de élite, entre ellos los etíopes Anbesa Tefaye y Balew Derseh, en una competencia marcada por la altitud, las pendientes y el desgaste físico.

¡Cristhian Pacheco devuelve al Perú a lo más alto!

El triunfo adquiere un significado especial para el atletismo nacional, pues Perú no ganaba la Maratón de Ciudad de México desde 2014. Precisamente, el último campeón peruano había sido Raúl Pacheco, hermano y actual entrenador de Cristhian, quien conquistó aquella competencia por segunda ocasión consecutiva. Bajo su preparación, el nuevo ganador diseñó una estrategia para administrar esfuerzos y atacar durante los kilómetros decisivos de la carrera.

Pacheco reconoció que uno de los momentos más complicados llegó después del kilómetro 32, cuando la altura de Ciudad de México y las pendientes comenzaron a afectar a los participantes. Sin embargo, el peruano consiguió mantenerse entre los líderes y acelerar en la segunda parte del recorrido. El huancaíno pasó la media maratón en 1:04:48 y llegó a la competencia respaldado por una exigente preparación que alcanzó hasta 220 kilómetros semanales de entrenamiento.

Superó a los favoritos en la Maratón CDMX 2026

El peruano terminó con una ventaja superior al minuto sobre sus principales perseguidores. Anbesa Tefaye, de Etiopía, obtuvo el segundo puesto con 2:11:25, mientras que su compatriota Balew Derseh completó el podio con 2:11:58. Pacheco señaló que el crecimiento de los fondistas sudamericanos permite competir cada vez con mayor igualdad frente a corredores africanos, tradicionalmente protagonistas de las principales maratones internacionales.

La victoria en la edición 43 de la Maratón de la Ciudad de México se suma a una destacada trayectoria internacional de Cristhian Pacheco, quien fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Tras su triunfo en México, el atleta huancaíno apunta ahora a conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y posteriormente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.