Ignacio Buse vs. Marcos Giron: hora y canal para ver su debut en el US Open 2026

Ignacio Buse afrontará uno de los partidos más importantes de su carrera cuando enfrente al estadounidense Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026. El encuentro se disputará este martes 1 de septiembre en la Cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York, donde el peruano buscará prolongar el gran momento que atraviesa en el circuito profesional.

Ignacio Buse llega al US Open en su mejor momento

El peruano aterriza en Flushing Meadows con la confianza al máximo luego de consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem, resultado que impulsó su posición en el ranking mundial y le permitió aparecer como sembrado número 32 del US Open tras algunas bajas de último momento. Su crecimiento durante la temporada convierte su estreno en Nueva York en uno de los encuentros más esperados por los aficionados peruanos.

Al frente estará Marcos Giron, experimentado tenista estadounidense que ocupa el puesto 78 del ranking ATP y contará con el respaldo del público local. Sin embargo, Buse ya sabe lo que significa derrotarlo: ambos se enfrentaron en junio de 2026 en Queen's, donde el peruano consiguió imponerse en tres sets, antecedente que añade expectativa al duelo por el último Grand Slam de la temporada.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron y dónde verlo?

El partido Ignacio Buse vs. Marcos Giron está previsto para comenzar no antes de las 3:30 p. m., hora peruana, en el tercer turno de la Cancha 17. En Colombia y Ecuador también podrá seguirse desde las 3:30 p. m.; mientras que en Chile y Nueva York será desde las 4:30 p. m. y en Argentina desde las 5:30 p. m. El horario podría modificarse dependiendo de la duración de los encuentros programados previamente en la misma pista.

En Perú, la transmisión por televisión del Buse vs. Giron por el US Open 2026 estará disponible a través de ESPN. Quienes deseen seguir el encuentro desde un celular, computadora o tablet podrán hacerlo mediante Disney+, plataforma que ofrece la cobertura por streaming del torneo. De esta manera, los seguidores del tenis peruano podrán acompañar el esperado estreno de ‘Nacho’ en el cuadro principal del US Open. (Con información de El Comercio).