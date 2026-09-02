Ignacio Buse vence 3-2 a Marcos Giron y avanza a la segunda ronda del US Open 2026

El peruano se impuso en cinco sets ante el tenista estadounidense. Buse ganó por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-1 y continúa en carrera en el último Grand Slam del año.

Ignacio Buse protagonizó una destacada remontada en el US Open 2026 y consiguió su boleto a la segunda ronda del torneo. El tenista peruano derrotó por 3-2 a Marcos Giron en un partido de alta intensidad, demostrando capacidad de reacción y fortaleza mental ante un rival que nunca dejó de luchar.

El estadounidense tomó la iniciativa en el comienzo y aprovechó los errores de Buse para quedarse con el primer set por 6-3. Sin embargo, el peruano no perdió la concentración y respondió de inmediato. Con mayor precisión en sus golpes y aprovechando las oportunidades de quiebre, Buse ganó el segundo parcial por 6-3 y volvió a meterse de lleno en la pelea.

La tercera manga volvió a ser favorable para el representante nacional, quien consiguió un quiebre determinante y pasó a controlar el partido. La lluvia interrumpió el encuentro durante cerca de una hora y media, pero la pausa no afectó a Buse, que regresó a la cancha decidido a mantener la ventaja y terminó llevándose el set por 6-3.

DEMOSTRÓ FORTALEZA

Giron reaccionó en el cuarto parcial y logró empatar el encuentro tras imponerse en el tie-break, obligando a disputar un quinto y definitivo set. Allí apareció la mejor versión del peruano: Buse dominó de principio a fin y cerró el partido con un contundente 6-1. Con este triunfo, Ignacio Buse avanza a la segunda ronda del US Open y mantiene viva la ilusión peruana en Nueva York.