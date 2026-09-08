Balón de Oro 2026: Messi, Mbappé y Lamine Yamal entre los 30 nominados

El prestigioso premio se entregará el próximo lunes 26 de octubre durante una gala que se celebrará en Londres.

Tras la culminación del Mundial 2026 y a pocos días del inicio de la Champions League 2026-2027, la revista France Football dio a conocer la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, galardón que reconocerá al mejor jugador de la temporada 2025-2026. La nómina incluye varias figuras internacionales y algunas sorpresas.

¿QUÉ FUTBOLISTAS BUSCAN GANAR EL PREMIO?

Entre los 30 candidatos al prestigioso galardón aparecen Lionel Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri Hernández y Ousmane Dembélé, quienes figuran entre los principales aspirantes.

La nómina también presenta algunas sorpresas, como la inclusión del futbolista mexicano Julián Quiñones, actual delantero del Al-Qadsiah, y del ecuatoriano Willian Pacho, defensor central del Paris Saint-Germain (PSG).

El ganador será anunciado el próximo 26 de octubre de 2026 durante la ceremonia que se celebrará en Londres. Kylian Mbappé confía en conquistar su primer Balón de Oro tras una destacada temporada con el Real Madrid y la selección francesa. “Puede ser un buen año”, declaró.

Sin embargo, el delantero francés no tendrá una tarea sencilla, pues otro de los favoritos es el inglés Harry Kane, quien fue una pieza importante del Bayern Múnich en la conquista de sus últimos títulos y contribuyó a que su selección alcanzara el tercer lugar en el Mundial 2026.