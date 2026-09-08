Villa Panamericana se prepara para Lima 2027: IPD destaca buen estado de sus instalaciones

La organización espera recibir a más atletas que en Lima 2019 y prevé complementar la capacidad de alojamiento de la Villa Panamericana con el apoyo de la industria hotelera.

A menos de un año de la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la organización del evento ya viene preparándose para afrontar los primeros desafíos logísticos que demanda una competencia que recibirá a destacados deportistas de todo el continente.

En entrevista con Exitosa, Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), aseguró que las instalaciones deportivas se encuentran en óptimas condiciones luego de los trabajos de mantenimiento realizados.

CONDICIONES ÓPTIMAS

Fernández indicó que el buen estado de las instalaciones también se debe al mantenimiento realizado recientemente, a propósito de la realización de los Juegos Universitarios. "En principio la vía Panamericana hace unos meses se hizo un mantenimiento general especial porque hubo unos juegos universitarios que se albergaron ahí, que si bien con todas las coyunturas de las elecciones un poco pasó desapercibido, pero se aprovechó para dejar la vía en buen estado", manifestó.

Asimismo, resaltó que aún quedan por concluir algunos aspectos logísticos, entre ellos la implementación de un comedor destinado a los deportistas. “Ahora nos toca acabar más temas logísticos de la vía, como el comedor, que ya no tiene gran complicación, por eso creo yo, la vía está bien en este momento", indicó.

OTROS DESAFÍOS

Uno de los principales retos que afronta la organización está relacionado con el número de deportistas que llegarán al país, cifra que será superior a la registrada durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, por lo que será necesario contar con el apoyo de la industria hotelera. "Se va a necesitar vía y se va a necesitar hotelería, eso está claro, ya la vía resulta... No va a alcanzar la vía. Pero digamos que nos falta un 20% que eso lo puede cubrir la hotelería", manifestó.

Por otro lado, la realización de los juegos no solo deben garantizar las condiciones necesarias para el evento, sino también dejar recintos que contribuyan al deporte nacional. "Lo que sí los retos es dejar un legado también deportivo, vamos a dejar un centro tenístico de 12 canchas de tenis.", agregó.