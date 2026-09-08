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Hace 2 horas

¡Todo listo para el clásico! Micke Palomino impartirá justicia en Matute

El juez estará acompañado por Michael Orué, Stephen Atoche y Alexander Blas, quienes completarán la terna arbitral para el esperado encuentro.

¡Todo listo para el clásico! Micke Palomino impartirá justicia en Matute

El juez estará acompañado por Michael Orué, Stephen Atoche y Alexander Blas, quienes completarán la terna arbitral para el esperado encuentro.




El árbitro Micke Palomino fue designado como juez principal del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se disputará este sábado por una nueva fecha del Torneo Clausura del fútbol peruano.

Palomino estará acompañado por Michael Orué, Stephen Atoche y Alexander Blas, quienes completarán la terna arbitral para el esperado encuentro entre blanquiazules y cremas.

También quedaron definidos los responsables del videoarbitraje (VAR). Alejandro Villanueva estará a cargo del VAR, mientras que Raúl López será el AVAR durante el enfrentamiento.

ALIANZA LIMA SERÁ LOCAL EN MATUTE

El conjunto blanquiazul recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, escenario donde se espera una importante presencia de hinchas y un resultado que les ayude a avanzar en la tabla de posiciones.

 


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