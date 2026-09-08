¡Todo listo para el clásico! Micke Palomino impartirá justicia en Matute

El juez estará acompañado por Michael Orué, Stephen Atoche y Alexander Blas, quienes completarán la terna arbitral para el esperado encuentro.

El árbitro Micke Palomino fue designado como juez principal del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se disputará este sábado por una nueva fecha del Torneo Clausura del fútbol peruano.

Palomino estará acompañado por Michael Orué, Stephen Atoche y Alexander Blas, quienes completarán la terna arbitral para el esperado encuentro entre blanquiazules y cremas.

También quedaron definidos los responsables del videoarbitraje (VAR). Alejandro Villanueva estará a cargo del VAR, mientras que Raúl López será el AVAR durante el enfrentamiento.

ALIANZA LIMA SERÁ LOCAL EN MATUTE

El conjunto blanquiazul recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, escenario donde se espera una importante presencia de hinchas y un resultado que les ayude a avanzar en la tabla de posiciones.