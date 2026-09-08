Real Madrid venció 2-1 al Inter de Milán por la primera fecha de la Champions League

El Real Madrid comenzó con triunfo su participación en la fase liga de la Champions League tras vencer 2-1 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Mourinho aprovechó dos errores del cuadro italiano provocados por la presión y convirtió sus oportunidades en goles para quedarse con los tres puntos.
Kylian Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo luego de presionar al defensor Bisseck, forzar su error y aprovechar una asistencia de Brahim para definir. Poco después, Fede Valverde consiguió el segundo tanto tras perseguir una pelota hasta el área, incomodar al arquero Josep Martínez y beneficiarse del rebote para enviar el balón al fondo de la red.
Pese a la ventaja, el Inter tuvo mayor control del juego y generó varias ocasiones de peligro. Thibaut Courtois volvió a ser determinante para el cuadro madridista con importantes atajadas ante Calhanoglu, Curtis Jones y Bastoni. El conjunto español también tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro de contragolpe, pero no logró aprovecharlas.
DESCUENTO DE AUGUSTO
El suspenso llegó a los 76 minutos, cuando Carlos Augusto descontó para el Inter tras un remate dentro del área. Los últimos minutos estuvieron marcados por la presión italiana y los silbidos de parte del público del Bernabéu, especialmente tras la salida de Vinícius. Sin embargo, el Real Madrid resistió y aseguró una victoria trabajada en su estreno europeo.