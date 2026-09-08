Real Madrid venció 2-1 al Inter de Milán por la primera fecha de la Champions League

El equipo español se impuso con goles de Kylian Mbappé y Fede Valverde. Thibaut Courtois fue clave para sostener la ventaja ante un Inter que dominó gran parte del partido.

El Real Madrid comenzó con triunfo su participación en la fase liga de la Champions League tras vencer 2-1 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Mourinho aprovechó dos errores del cuadro italiano provocados por la presión y convirtió sus oportunidades en goles para quedarse con los tres puntos.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo luego de presionar al defensor Bisseck, forzar su error y aprovechar una asistencia de Brahim para definir. Poco después, Fede Valverde consiguió el segundo tanto tras perseguir una pelota hasta el área, incomodar al arquero Josep Martínez y beneficiarse del rebote para enviar el balón al fondo de la red.

Pese a la ventaja, el Inter tuvo mayor control del juego y generó varias ocasiones de peligro. Thibaut Courtois volvió a ser determinante para el cuadro madridista con importantes atajadas ante Calhanoglu, Curtis Jones y Bastoni. El conjunto español también tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro de contragolpe, pero no logró aprovecharlas.

DESCUENTO DE AUGUSTO

El suspenso llegó a los 76 minutos, cuando Carlos Augusto descontó para el Inter tras un remate dentro del área. Los últimos minutos estuvieron marcados por la presión italiana y los silbidos de parte del público del Bernabéu, especialmente tras la salida de Vinícius. Sin embargo, el Real Madrid resistió y aseguró una victoria trabajada en su estreno europeo.