Selección Peruana jugaría en Arequipa en noviembre: Jean Ferrari descarta gira por Asia

De cara a los próximos partidos amistosos programados para noviembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analiza distintas opciones para definir la sede de la Blanquirroja. Según indicó Jean Ferrari, se evalúa disputar un encuentro en territorio peruano o realizar una serie de ida y vuelta frente a otra selección sudamericana, descartándose por completo viajar a Asia debido a la falta de condiciones.

En esa misma línea, Ferrari señaló que el comando técnico encabezado por Mano Menezes tiene el propósito de someter al equipo a pruebas en condiciones geográficas de altura como parte de su preparación para los siguientes retos oficiales. Por este motivo, la ciudad de Arequipa ha comenzado a ganar fuerza dentro de la planificación de la FPF para albergar dicho compromiso.

Complicaciones en otras sedes

Aunque la FPF oficializó previamente al Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y al Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno como sedes para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, la situación para noviembre presenta diversos impedimentos.

Por un lado, Puno aún no cuenta con las condiciones necesarias para recibir al combinado nacional, mientras que Cusco afronta una complicación logística derivada de la visita del Papa a dicha ciudad en esas fechas.

Alternativa concreta

Ante este escenario que dificulta el uso de las sedes tradicionales en la altitud, el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa se consolida como una alternativa concreta para que la selección nacional ejecute su estrategia y evalúe su rendimiento bajo estas características geográficas.