Ángel Di María descarta su retiro y asegura que disfruta su regreso al fútbol argentino

El delantero de Rosario Central desmintió las versiones que apuntaban a su retiro y afirmó que se encuentra feliz en el club donde inició su carrera profesional.

Ángel Di María salió al frente de los rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional y aseguró que no tiene intención de ponerle fin a su carrera. Durante una rueda de prensa, el atacante manifestó que se encuentra “muy feliz” en Rosario Central y que está disfrutando plenamente de su regreso al fútbol argentino.

“No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz, estoy disfrutando del fútbol argentino”, declaró Di María ante los periodistas en la sede de Rosario Central. Con tono de broma, agregó que “me quieren retirar”, en referencia a las versiones que circularon luego de la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El delantero también se refirió a las críticas de los hinchas por el rendimiento del equipo, que marcha séptimo en el Grupo B del Torneo Clausura. Di María reconoció que la ilusión por avanzar en la Copa Libertadores era compartida entre jugadores y aficionados, pero destacó la competitividad del campeonato argentino y sostuvo que conseguir varias victorias consecutivas no resulta sencillo.

DI MARÍA Y SUS NÚMEROS

Desde su regreso al club en el que debutó en 2006, Di María ha sido una pieza importante para Rosario Central. El atacante contribuyó a la clasificación del equipo a la Copa Libertadores 2026 y a la obtención del título anual de 2025. En 46 partidos disputados desde su vuelta, el “Fideo” registra 16 goles y siete asistencias, y reafirmó que regresó con el objetivo de seguir ganando títulos y llevar a Central nuevamente a competencias internacionales.