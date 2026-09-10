Natalia Málaga pide mayor concentración y cuestiona distracciones de las voleibolistas peruanas

La entrenadora sostuvo que la falta de compromiso durante las horas de trabajo estaría influyendo en el desempeño actual del vóley nacional.

La exvoleibolista Natalia Málaga no se quedó callada ante las recientes declaraciones de Gaby Pérez del Solar sobre la situación actual del vóley peruano y lanzó un duro comentario dirigido a algunas de las actuales voleibolistas nacionales.

Pérez del Solar se refirió al nivel de los entrenadores de la Liga Peruana de Vóley y, durante sus declaraciones, destacó el trabajo que viene realizando Natalia Málaga. "Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída (...). No son entrenadores: son técnicos", indicó

Asimismo, Málaga cuestionó determinados comportamientos que, según su percepción, se han repetido encuentro tras encuentro y que podrían estar influyendo en el desempeño de las deportistas dentro de la cancha.

CRÍTICA A VOLEIBOLISTAS PERUANAS

La entrenadora del Deportivo Génesis coincide con ciertos cuestionamientos de Gaby Del Solar, pero además aprovechó de hablar de lo que viene observando en algunas jugadoras de la liga. "Ahora todas se maquillan, están a la moda, se distraen en el camerino maquillándose antes de salir a un partido, en lugar de memorizar el análisis que se hizo del equipo rival durante toda la semana", indicó.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié la entrenadora fue la importancia de la concentración de las deportistas, no solo durante los partidos, sino también durante las horas de entrenamiento. "El valor que le dan a eso es muy poco. Mientras menos horas de trabajo es mejor porque están cansadas. Está de más, parece mentira, pero eso es lo que marca hoy en día lo que está pasando en nuestro vóley nacional", manifestó.