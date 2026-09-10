Cienciano venció 2-0 a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana

El conjunto cusqueño se impuso como local con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondaraín. La clasificación a semifinales se definirá el próximo jueves 17 en Uruguay.

Cienciano dio un importante paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final. El cuadro cusqueño hizo respetar su condición de local y consiguió una ventaja que buscará mantener en el duelo de vuelta.

El marcador se abrió a los 29 minutos. Neri Bandiera realizó una destacada jugada por el sector izquierdo y envió un centro pasado que encontró a Cristian Souza. El delantero apareció en el momento preciso para conectar el balón y marcar el 1-0 para el conjunto peruano.

La segunda conquista llegó a los 42 minutos y fue obra de Maximiliano Amondaraín. El futbolista sacó un potente remate que sorprendió al arquero de Montevideo City Torque y terminó en el fondo de la portería, aumentando la ventaja del equipo dirigido desde el banquillo cusqueño.

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Con el 2-0, Cienciano viajará a Uruguay con una importante ventaja para afrontar el partido de vuelta, programado para el próximo jueves 17. El representante peruano buscará sostener el resultado y asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.