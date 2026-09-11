Alianza Lima denuncia que atacaron con artefactos incendiarios sus murales conmemorativos

Mediante un comunicado, el club Alianza Lima denunció que, durante la madrugada, atacaron con artefactos incendiarios y pintura diversos espacios ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito Íntimo, en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

“El ataque alcanzó murales conmemorativos de la historia del club, el monumento al hincha que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos, y la gruta dedicada al Señor de los Milagros, un espacio de devoción del barrio”, señala el documento.

PATRIMONIO DE UNA COMUNIDAD

Asimismo, la dirigencia aliancista condenó categóricamente los hechos y sostuvo: “Se trata de actos de violencia contra el patrimonio de una comunidad y contra un símbolo de la fe que nos une y pertenece a todos los peruanos, sin distinción de camiseta”.

Finalmente, la institución hizo un llamado a sus hinchas a mantener la calma y no responder a la provocación. El suceso se registra a pocas horas del clásico ante Universitario, programado para este sábado en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria.