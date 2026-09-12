¡Clásico en Matute! Así formarán Alianza Lima y Universitario por la fecha 9 del Clausura

El fútbol peruano se paraliza este sábado 12 de septiembre con una nueva edición del clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro deportivo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana), congregando la expectativa de la afición nacional por definir posiciones en la tabla.

Formación y bajas en cuadro blanquiazul

El estratega de Alianza Lima, Pablo Guede, apostará por un esquema táctico de 4-2-3-1, manteniendo una línea defensiva experimentada, pero sufriendo la baja confirmada de Paolo Guerrero en la delantera. El once inicial estará conformado por Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán en la defensa; Esteban Pavez y Fernando Gaibor en el mediocampo de marca; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Alan Cantero en la zona ofensiva; dejando a Federico Girotti como único punta.

Apuesta táctica de escuadra crema

Por su parte, Universitario saldrá al campo bajo la dirección técnica de Héctor Cúper con un sistema de 3-5-2, destacando la presencia ofensiva de Gianluca Lapadula junto a Álex Valera. La alineación titular incluirá a Diego Romero bajo los tres palos; Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la última línea; Andy Polo, Adrián Quiroz, Jorge Murrugarra, Jairo Concha y César Valera en el mediocampo; completando el ataque con la dupla conformada por Lapadula y Álex Valera.

¿Dónde ver el partido?

Las incidencias y el desarrollo del encuentro de la Liga 1 2026 serán transmitidos en directo a través de la señal de televisión paga Liga 1 Max. Los seguidores del torneo podrán sintonizar el partido contratando el servicio mediante operadores autorizados en el territorio peruano como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.