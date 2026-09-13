Agónico Triunfo: Universitario derrota 2-1 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura

Esta noche se enfrentaron en un vibrante partido Alianza Lima y Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura. Sin lugar a dudas, fue un partido intenso de principio a fin.

El partido terminó 2 -1. Alex Valera y Lizandro Alzugaray le dieron el triunfo agónico a la escuadra merengue. Mientras Federico Girotti descontó para el equipo victoriano.

ALINEACIONES

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Alessandro Burlamaqui; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti.