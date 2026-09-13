Cristal venció por 2-1 a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura

Sporting Cristal se impuso por 2-1 en condición de visitante ante CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Clausura y consiguieron su primer triunfo fuera de casa. El compromiso comenzó de manera favorable para los celestes gracias a una anotación tempranera de tiro libre ejecutada por Santiago González a los 5 minutos de juego.

La ventaja inicial se vio amenazada cuando se decretó un penal por una mano en el área al minuto 11, pero el arquero Diego Enríquez logró atajar el disparo de Yorkman Zapata para salvar a su arco. Sin embargo, la paridad llegó poco después a los 20 minutos por intermedio de Ricardo Chipao, quien puso el 1-1 parcial para los locales.

La reacción de la visita no se hizo esperar y, en el minuto 35, Miguel Araujo conectó de buena forma el balón tras un tiro de esquina para establecer el 2-1, resultado con el que se cerró la primera mitad.

Descenlace de encuentro y posición de Cristal

Para el complemento, el ingreso de Nicolás Chávez le inyectó mayor peso ofensivo a CD Moquegua, generando peligro con disparos de media distancia que fueron resueltos por Enríquez en una ocasión, mientras que otro intento salió desviado por escaso margen. Pese a los embates de los locales, el conjunto rimense supo administrar y aguantar la mínima diferencia hasta el pitazo final.

Tras este resultado, Sporting Cristal acumuló 16 puntos que lo ubican en la cuarta casilla, situándose a cuatro unidades del líder Universitario, mientras que CD Moquegua se mantiene con 7 unidades en el décimo quinto lugar de la clasificación.