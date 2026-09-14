Alex Valera hace historia con Universitario tras superar a Juan José Oré en la tabla de goleadores

El delantero crema marcó en el clásico ante Alianza Lima y volvió a dejar su huella en la historia de Universitario.

Su anotación en el último clásico ante Alianza Lima significó su gol número 87 para Alex Valera con la camiseta crema, cifra que le permitió superar a un histórico del club como Juan José Oré en la tabla de goleadores.

Asimismo, Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en Matute por la novena jornada del Torneo Clausura, resultado que le permitió al cuadro crema asumir el liderato de la tabla de posiciones.

SIGUE AUMENTANDO SU RACHA GOLEADORA

El tanto llegó a los 16 minutos del primer tiempo, luego de una asistencia de Gianluca Lapadula que dejó el balón servido para que Valera definiera y silenciara Matute.

El gol, que le permitió inscribir su nombre en la historia del club, fue destacado por Universitario de Deportes a través de sus redes sociales, donde resaltó la capacidad goleadora de su delantero.