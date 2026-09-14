Piero Quispe apunta al tetracampeonato con Universitario: “Lo tenemos en la cabeza”

El volante crema aseguró que el plantel está unido y confía en sus posibilidades de conquistar un nuevo título.

Piero Quispe tiene claro el objetivo de Universitario de Deportes para esta temporada: conseguir el tetracampeonato. El volante crema aseguró que desde su llegada al club el plantel trabaja con la mentalidad de alcanzar un nuevo título y destacó la unión del grupo como una de las principales fortalezas para afrontar este desafío.

“Yo creo que tenemos equipo, el grupo está unido, estamos bien y ese es el objetivo: ir por el tetra, lo tenemos en la cabeza”, afirmó Quispe. El mediocampista, sin embargo, pidió mantener la calma y avanzar partido a partido, pese a la reciente victoria en el Clásico frente a Alianza Lima.

El futbolista también fue consultado sobre la posibilidad de volver a disputar una final ante el cuadro blanquiazul. Quispe reconoció que sería especial volver a enfrentarse al clásico rival por el título, aunque insistió en que todavía queda un largo camino por recorrer antes de pensar en una nueva definición del campeonato.

CON LA ILUSIÓN INTACTA

“Sería bonito, la verdad, jugar de nuevo un Clásico, una final”, señaló el volante. Por ahora, Quispe y sus compañeros concentran sus esfuerzos en el próximo compromiso del sábado, al que consideran una nueva final en su camino hacia el objetivo de conquistar el tetracampeonato con Universitario.