Juan Reynoso vuelve al Necaxa: es anunciado como nuevo técnico para el Apertura 2026

El entrenador peruano regresa al fútbol mexicano para asumir las riendas de los Rayos. Su debut será este sábado 19 de septiembre ante Atlético San Luis.

Juan Reynoso fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Necaxa para afrontar el Apertura 2026 de la Liga MX. El estratega peruano vuelve al club mexicano, esta vez para asumir el comando del primer equipo y buscar revertir el irregular momento que atraviesan los Rayos en el campeonato.

El anuncio fue realizado por el propio Necaxa a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al entrenador peruano. “Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa”, publicó el club, acompañado de una imagen del técnico con el buzo de su nuevo equipo. Reynoso no dirigía desde marzo, cuando dejó Melgar debido a los malos resultados en el torneo Apertura de la Liga 1.

El conjunto mexicano atraviesa una racha negativa, pues perdió tres de sus últimos cinco partidos y empató los otros dos. Esta situación mantiene al Necaxa en el decimotercer lugar del Apertura 2026, con ocho puntos, por lo que Reynoso tendrá la misión de levantar el rendimiento del equipo y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

DEBUTARÁ CONTRA SAN LUIS

El técnico peruano reemplazará al uruguayo Martín Varini, quien dejó el cargo luego de los últimos resultados adversos. Reynoso tendrá su debut oficial este sábado 19 de septiembre, cuando Necaxa visite al Atlético San Luis desde las 6:00 p. m. (hora peruana), en un partido que marcará el inicio de su nueva etapa al frente de los Rayos.