Se mantiene la suspensión! Poder Judicial deja sin efecto medida cautelar en caso de la ‘U’

El administrador de Universitario, Franco Velazco, confirmó la decisión del juzgado, mientras el proceso concursal continúa bajo las disposiciones correspondientes.

El Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco para levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario de Deportes ante Indecopi.

La decisión fue emitida por el Vigésimocuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. La resolución judicial declara fundada la oposición presentada contra la medida cautelar, por lo que queda sin efecto la disposición que permitía suspender provisionalmente el procedimiento concursal del club crema.

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, confirmó que el club fue notificado formalmente sobre la decisión del juzgado. "Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara fundada la oposición. Como consecuencia de ello, se deja sin efecto la medida cautelar”, expresó.

JUZGADO DECLARA FUNDADA OPOSICIÓN CONTRA MEDIDA CAUTELAR

El Vigésimocuarto Juzgado Contencioso Administrativo evaluó la oposición presentada contra la medida solicitada por Gremco y determinó dejarla sin efecto. De esta manera, la disposición que suspendía provisionalmente el procedimiento concursal ante Indecopi ya no se encuentra vigente.

La decisión judicial tiene incidencia directa en el proceso concursal de Universitario, que continúa desarrollándose bajo las disposiciones correspondientes. El pronunciamiento deberá ser considerado dentro de las acciones legales vinculadas a la administración y situación concursal de la institución deportiva.