James Rodríguez anuncia su retiro de la selección de Colombia

El volante, de 35 años, confirmó su decisión a través de un video publicado en redes sociales. El futbolista disputó tres Mundiales y marcó 31 goles con la Tricolor.

James Rodríguez anunció este martes 15 de septiembre de 2026 su retiro de la selección Colombia, a pocos días de que se conociera la convocatoria para la próxima fecha FIFA. El volante, actualmente en Atlético Nacional, comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una etapa que incluyó tres participaciones mundialistas: Brasil 2014, Rusia 2018 y 2026.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el futbolista de 35 años. Rodríguez cierra su paso por la Tricolor con 131 partidos disputados y 31 goles anotados, además del reconocimiento obtenido durante el Mundial de Brasil 2014, donde terminó como máximo goleador del torneo.

El anuncio provocó numerosas reacciones entre periodistas, deportistas y figuras del entretenimiento colombiano. La periodista Melissa Martínez escribió: “Gracias por todo, James. Por los goles, las asistencias, las alegrías y tantos momentos inolvidables. Para siempre en la historia de nuestra Selección”. Por su parte, Sheyla García destacó el compromiso del mediocampista con Colombia y aseguró que su ausencia será extrañada por los aficionados.

REACCIONES A SU RETIRO

También se sumaron a los mensajes de despedida la actriz y presentadora Maleja Restrepo, quien calificó al futbolista como “legendario”. Marcelo, excompañero de James Rodríguez durante su etapa en el Real Madrid, también reaccionó al anuncio. Con su decisión, el colombiano pone punto final a una trayectoria internacional marcada por sus actuaciones en los Mundiales y por su vínculo con la selección de su país.