Nicolás Pacheco logra medalla de oro en tiro de Santa Fe 2026 y se corona tetracampeón de los Juegos Odesur

A sus 32 años, Nicolás Pacheco escribió su nombre con letras de oro en la historia del deporte nacional. El integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) logró la presea dorada en tiro de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 y obtuvo el tetracampeonato en el torneo.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente, Óscar Fernández Cáceres, felicitó el triunfo de nuestro deportista, quien se prepara rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En la final de la modalidad Skeet masculino, que se disputó en el Centro Internacional de Tiro de la ciudad de Santa Fe, ‘Nico’ logró un total de 34 puntos para quedarse con el primer lugar. El podio lo completaron Federico Gil de Argentina (32) y Héctor Flores de Chile (28).

Este triunfo consolidó a Pacheco como uno de los grandes exponentes del tiro deportivo nacional y lo colocó como tetracampeón de Skeet en los Juegos Odesur. Antes había logrado la victoria en la edición de Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Además del oro de Pacheco, en tiro también se logró una presea de bronce, gracias a Daniella Borda, del Programa Lima 2027 del IPD. En Skeet femenino, logró un total de 20 puntos luego de ocho series.

Nicolás Pacheco y Daniella Borda integran la delegación peruana en Santa Fe 2026, conformada por más de 100 integrantes del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, Programa Lima 2027, Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).