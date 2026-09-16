Itzel Delgado obtiene nueva medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Tras conquistar la medalla de plata en Stand Up Paddle Race, en la modalidad sprint masculino, Itzel Delgado, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), volvió a subir al segundo lugar del podio, esta vez en la final de la prueba técnico masculino. Con este nuevo logro, el destacado deportista se consolida como una de las figuras de la delegación nacional en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Itzel, con el dorsal número 4, registró un tiempo de 18:46.74, mientras que el argentino Santino Basaldella se quedó con el oro al completar la prueba en 18:43.37. La medalla de bronce fue para el también argentino Ignacio Arias, con un tiempo de 19:13.35.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) celebra la nueva conquista de Itzel, fruto de su esfuerzo, dedicación y constancia, y reflejo del trabajo integral que se impulsa para acompañar a nuestros deportistas en el objetivo de ver flamear la bandera peruana en lo más alto del podio.

La carrera técnica masculina de SUP Race es una modalidad competitiva y explosiva que se disputa en circuitos cortos de aproximadamente 3 a 6 kilómetros. En esta prueba, los atletas deben demostrar velocidad y resistencia remando de pie sobre sus tablas, además de gran agilidad para sortear los giros cerrados en las boyas y enfrentar las olas.